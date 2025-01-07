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Galatasaray, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti
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Efeler Ligi 15. hafta maçında Galatasaray, Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı'nı 25-12, 25-16, 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç Burhan Felek Salonu'nda yapıldı ve toplam süresi 71 dakika sürdü.

Efeler Ligi 15. hafta maçında Galatasaray, Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı'nı 25-12, 25-16, 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İbrahim Acar, Erol Akbulut

Galatasaray: Atanasov, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Kovar, Doğukan Ulu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)

TÜRŞAD: Taha Erden, Kadir Bircan, Nikola Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet, Gjorgi Gjorgiev (Burak Mert, Vefa Yılmaz, Eray Yetkin, Alparslan Koç, Velazquez)

Setler: 25-12, 25-16, 25-22

Süre: 71 dakika (19, 25, 27) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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