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Efeler Ligi ekibi Altekma, Bulgar smaçör Tatarov'u transfer etti

AA - Halil Fidan - Spor
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Efeler Ligi ekibi Altekma, Bulgar smaçör Tatarov'u transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Bulgar smaçör Georgi Tatarov'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Bulgar smaçör Georgi Tatarov'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonu Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında geçiren 2 metre boyundaki genç voleybolcunun, 2019 ve 2020 yıllarındaki 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında "en iyi oyuncu" seçildiği kaydedildi.

Tatarov'un 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da Bulgaristan Milli Takımı forması giyeceği aktarıldı.

AA / Halil Fidan - Spor

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