Efeler Ligi ekibi Altekma, Brezilyalı Wallyson'u transfer etti AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Bezerre Souza Francisco Wallyson'la anlaştı. AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Bezerre Souza Francisco Wallyson'la anlaştı. Altekma'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun son 2 sezon İtalya A2 Ligi'nde Kemas Lamipel Santa Croce takımında forma giydiği ve geçen sezon ligin en skorer oyuncusu olduğu belirtildi. Daha önce Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet'le anlaşan Altekma'da transfer görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi. Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 AA / Ali Korkmaz - Spor Sigorta İtalya Spor Haberler

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