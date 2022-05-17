Efeler Ligi ekibi Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile devam edecek - Haberler

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Efeler Ligi ekibi Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile devam edecek

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Efeler Ligi ekibi Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile devam edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon için de antrenör Levent Matmeriçli ile anlaştı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon için de antrenör Levent Matmeriçli ile anlaştı.

Altekma Kulübünden yapılan açıklamada, Matmeriçli ile 8. kez anlaşıldığı, yeni sezon öncesinde ilk imzanın Matmeriçli'yle atıldığı belirtildi.

Matmeriçli'nin yardımcılıklarını geçen sezon olduğu gibi Ömer Tok ve Özgür Dükel'in yapacağı kaydedildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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