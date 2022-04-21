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Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Efeler Ligi: Arkas Spor: 2 Halkbank: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla seride skor 1-1'e gelirken, serinin son maçı 24 Nisan Pazar günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mcdonnel, Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Burutay Subaşı, Lagumdzija Mirza, Caner Dengin, (Batuhan Avcı, Burak Çevik, Ali Enis, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş, da Silva, Erhan Hamarat, Mustafa Cengiz)

Halkbank: Vucicevic, Caner Ergül, Volkan Döne, Bruno Nicolas, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, (Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Vigrass Graham, Furkan Aydın, Abdullah Çam, Mustafa Koç, Fernando Ramos, Bayram Efe)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 19-25, 13-15 - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Efeler Ligi, Arkas Spor, Halkbank, Sigorta, Spor, Haberler

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