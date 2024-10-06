Efeler Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı

İSTANBUL, - VOLEYBOL Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Bugün oynanan karşılaşmalar öncesinde sezonun açılış haftası olması sebebiyle müsabakalar öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından maçın hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek takdim edildi.

Efeler Ligi'nde ilk haftanın sonuçları şöyle:

Cizre Belediye - Halkbank: 2-3

Spor Toto - TÜRŞAD: 3-2

Altekma - Arkas Spor : 3-2

Bursa Büyük Şehir Belediye Spor - Fenerbahçe Medicana: 1-3

Ziraat Bankkart - Akkuş Belediye: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta - On Hotels Alanya Belediyespor: 3-2