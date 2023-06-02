Efeler'in rövanş maçı seyircisiz

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarı final ilk maçında bugün Beyoğlu Yeniçarşı Spor'a konuk olacak Efeler 09 SFK, rakibiyle 7 Haziran Çarşamba günü final için oynayacağı rövanşta taraftar desteğinden yoksun olacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Aydın temsilcisine 26 Mayıs'ta Artvin Hopaspor'la Adnan Menderes Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında taraftarın aynı sezon içinde 5'inci kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 3 bin TL ceza verdi. Efeler cezasını yarı final rövanşında çekecek.