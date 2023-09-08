Efeler'den orta sahaya takviye
AYDIN, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK transfer çalışmaları kapsamında Bodrum FK'dan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Eren Akdemir'i renklerine bağladı.
AYDIN,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK transfer çalışmaları kapsamında Bodrum FK'dan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Eren Akdemir'i renklerine bağladı.
Futbola Başakşehir altyapısında başlayan Eren, sırayla Bucaspor 1928, Manisaspor ve Bodrumspor takımlarında top koşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor