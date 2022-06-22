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Efeler'den 4 imza daha

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Efeler'den 4 imza daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlılarda şampiyon kadroda yer alan ön libero Fatih Bozok, kaleci Alper Özdemir, orta saha oyuncusu Hakan Can Durdu ve sağ kanat oyuncusu Süleyman Çelik ile yeniden anlaşma sağladı. Aydın temsilcisi, ön libero Serdar Sudun, stoper Sabutay Alper Bayülken ve forvet İshak Kurt'un ardından iç transferde 7 oyuncuyla nikah tazelemiş oldu.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Haberler

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