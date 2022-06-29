Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı - Haberler

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Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı

Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası 30 Haziran'da başlıyor.

Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası 30 Haziran'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Aydın Tenis Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği turnuvada 14 yaşındaki gençler şampiyonluk için korta çıkacak. 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek olan Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası'na Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcular katılacak.

Turnuva; İstanbul, Ankara, Adana gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuları ağırlayacak. 53'ü erkek, 38'i kadın olmak üzere toplam 91 sporcunun şampiyonluk için korta çıkacağı turnuva, 3 Temmuz Pazar günü yapılacak kupa töreni ile son bulacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm sporseverleri Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası'na davet etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Koruyucu Aile Günü Türkiye Efeler Tenis Spor Haberler

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