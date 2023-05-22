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Efeler'de İshak tacı taktı

Efeler'de İshak tacı taktı

Spor Haberleri

Efeler 09 Spor FK'nın geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan santrfor İshak Kurt, bu sezon TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeşil-beyazlı formayla rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı oldu.

Efeler 09 Spor FK'nın geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan santrfor İshak Kurt, bu sezon TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeşil-beyazlı formayla rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı oldu. İshak bu sezon 20 golü ayakla, 2 golü kafayla atarken; 2 kez de penaltıdan rakip ağları havalandırdı.

Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 30 yaşındaki forvet, hem Play-Off'a kaldıkları hem de gol kralı olduğu için çifte sevinç yaşadığını belirterek, "Henüz işimiz bitmedi. Takımımızın 2'nci Lig'e yükselebilmesi için Play-Off'ta da gol atmaya devam etmek istiyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.


- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

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