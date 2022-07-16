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Efeler'de Göksal kaldı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Efeler'de Göksal kaldı

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 FK, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta pay sahibi olan kalecisi Göksal Özkara'yla yeniden anlaştı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 FK, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta pay sahibi olan kalecisi Göksal Özkara'yla yeniden anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi takımıyla sözleşme yenileyerek yuvada kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Haberler

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