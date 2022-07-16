Efeler'de Göksal kaldı TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 FK, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta pay sahibi olan kalecisi Göksal Özkara'yla yeniden anlaştı. TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 FK, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta pay sahibi olan kalecisi Göksal Özkara'yla yeniden anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi takımıyla sözleşme yenileyerek yuvada kaldı. Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Haberler

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