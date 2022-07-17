Efeler'de Furkan da devam - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler'de Furkan da devam

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Efeler'de Furkan da devam

TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra transfer harekatını sürdüren Efeler 09 SFK, iç transferde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra transfer harekatını sürdüren Efeler 09 SFK, iç transferde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı. Aydın temsilcisinde geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla sözleşme yenilendi. Sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan Efeler'de taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.


- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title