Efeler'de Furkan da devam
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra transfer harekatını sürdüren Efeler 09 SFK, iç transferde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı.
TFF 3'üncü Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra transfer harekatını sürdüren Efeler 09 SFK, iç transferde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı. Aydın temsilcisinde geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla sözleşme yenilendi. Sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan Efeler'de taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.- Aydın
Demirören Haber Ajansı / Spor