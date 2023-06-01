Efeler Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında Sporculara Ödül Verilmesi Görüşüldü

Efeler Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden sporculara ödül verilmesi konusu görüşüldü. Ayrıca, yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi hususu da gündeme geldi.

Efeler Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirilirken toplantıda, Efeler'i uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden sporculara ödül verilmesi konusu görüşüldü.

Efeler Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı birinci oturumu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıya Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlık yaptı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda uluslararası turnuvalarda dereceye girerek Efeler'i başarıyla temsil eden sporcuların ödüllendirilmesi gündemin dikkat çeken maddelerinden oldu. Efeler'in tanınmasına katkı sağlayan sporculara ayni, nakdi ödül verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a yetki verilmesi hususunun görüşüldüğü gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Toplantının dikkat çeken bir diğer maddesi ise Mimar Sinan Mahallesi 2367 Sokak'ta bulunan alanda yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi hususu görüşüldü. Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi, parka verilecek ismin belirlenmesi için Kültür, Sanat ve Engelliler Komisyonu'na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 5 Haziran Pazartesi saat 10.00'da tekrar toplanmak üzere meclisi kapattı. - AYDIN