Efeler 09 Spor, Yasin Reis ile anlaşma aşamasında

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, dış transferde gözünü Edirnespor'dan sol kanat oyuncusu Yasin Reis'e çevirdi. Yeşil-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Kulüp ve oyuncunun önümüzdeki günlerde el sıkışıp resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 1461 Trabzon FK'da profesyonel olan Yasin; Arsinspor, Yomraspor, Kırıkhanspor, Karaköprü Belediyespor, Turgutluspor, Mardin 1969 ve Belediye Kütahyaspor kulüplerinde de oynadı. Tecrübeli oyuncu 3'üncü Lig'de 227 maçta 32 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor