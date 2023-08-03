Efeler 09 Spor, Yasin Reis ile anlaşma aşamasında
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, sol kanat oyuncusu Yasin Reis'i transfer etmek için anlaşma aşamasına geldi. Yasin Reis'in önümüzdeki günlerde kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, dış transferde gözünü Edirnespor'dan sol kanat oyuncusu Yasin Reis'e çevirdi. Yeşil-beyazlıların, 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Kulüp ve oyuncunun önümüzdeki günlerde el sıkışıp resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 1461 Trabzon FK'da profesyonel olan Yasin; Arsinspor, Yomraspor, Kırıkhanspor, Karaköprü Belediyespor, Turgutluspor, Mardin 1969 ve Belediye Kütahyaspor kulüplerinde de oynadı. Tecrübeli oyuncu 3'üncü Lig'de 227 maçta 32 gol kaydetti.- Aydın