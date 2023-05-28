Üye Girişi
Haberi Paylaş
Efeler 09 Spor Yarı Finalde

Efeler 09 Spor Yarı Finalde

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde Artvin Hopaspor'u eleyip yarı finalde Beyoğlu Yeniçarşı ile karşı karşıya gelecek Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veysi Kamber, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

TFF 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde Artvin Hopaspor'u eleyip yarı finalde Beyoğlu Yeniçarşı ile karşı karşıya gelecek Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veysi Kamber, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

Artvin Hopaspor'la zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Kamber, "Beyoğlu Yeniçarşı ile ilk maçımızı 2 Haziran'da İstanbul'da oynayacağız. Ardından 7 Haziran'da evimizde rövanş maçına çıkacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Hedefimize ulaşacağımıza da inanıyorum" dedi.


- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Beyoğlu Artvin Efeler Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title