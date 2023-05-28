Efeler 09 Spor Yarı Finalde

TFF 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde Artvin Hopaspor'u eleyip yarı finalde Beyoğlu Yeniçarşı ile karşı karşıya gelecek Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veysi Kamber, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

TFF 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde Artvin Hopaspor'u eleyip yarı finalde Beyoğlu Yeniçarşı ile karşı karşıya gelecek Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veysi Kamber, yollarına emin adımlarla devam edeceklerini ifade etti.

Artvin Hopaspor'la zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Kamber, "Beyoğlu Yeniçarşı ile ilk maçımızı 2 Haziran'da İstanbul'da oynayacağız. Ardından 7 Haziran'da evimizde rövanş maçına çıkacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Hedefimize ulaşacağımıza da inanıyorum" dedi.