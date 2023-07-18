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Efeler 09 Spor, takım kaptanıyla anlaşma sağladı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmaları kapsamında takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken ile yeniden anlaşma sağladı. Bayülken, takımda son iki sezondur forma giyiyor ve 2 gol kaydetti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü yeni sezon çalışmaları kapsamında teknik direktör Veyis Kanber'in ardından iç transferde takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken ile yeniden anlaşma sağladı. Takımda son iki sezondur top koşturan 38 yaşındaki stoper, 55 kez giydiği Efeler 09 SFK formasıyla rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Sabutay, Başkan Eymen Altay'la poz verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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