Efeler 09 Spor İncirliova'da oynayacak

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09'da yeni sezon öncesi stadyum sorunu son buldu. Yeşil- beyazlı ekibin gelecek sezon maçlarını İncirliova'da oynayacağı belirtildi. Sezonun başlamasına az bir süre kala, Efeler 09 için büyük bir sorun çözüldü. Aylardır yıkım kararı konuşulan Adnan Menderes Stadyumu için bir türlü çözüm bulunamadı. Profesyonel ligde maçlarını iyi bir stadyumda oynamak isteyen Aydın temsilcisi, TFF'ye ve bakanlığa maçlarını Adnan Menderes Stadyumu'nda oynamak için yazı gönderdi fakat sonuç alınamadı.

Ligin başlamasına az bir süre kala ise Efe'nin yeni mabedi belli oldu. Buna göre Efeler 09, yeni sezonda maçlarını İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda oynayacak. Efeler 09, sahanın teknik kapasitesini arttırmak için düğmeye bastı. Profesyonel lig için yeterli donanıma sahip olmayan stadyumda soyunma odalarında iyileştirme, portatif tribün gibi ekstra özellikler ekleneceği öğrenildi. Depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkım kararı alınan Adnan Menderes Stadyumu'nun akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Sezonu 9 Eylül'de İstanbul deplasmanında açacak yeşil-beyazlı ekip, ilk iç saha maçını 17 Eylül Pazar günü İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda oynayacak.