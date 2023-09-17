Efeler 09 Spor, Hacettepe 1945'i 4-1 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü evinde Hacettepe 1945'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 1'inci dakikada Furkan Çarkçı, 18'inci dakikada penaltıdan Burak Özbakır, 87'nci dakikada Uğur Çetinkaya, 90'ıncı dakikada Atakan Akbulut attı. Konuk ekibin golü ise 65'inci dakikada Hakan Bozkurt'tan geldi. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 4 puana ulaşırken, Başkent ekibi 3 puanda kaldı.