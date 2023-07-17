Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken ile anlaştı

Spor Haberleri

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken ile yeniden anlaşma sağladı. Bayülken, takımda son iki sezondur forma giyiyor ve 2 gol kaydetti.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde iç transferde takım kaptanı savunma oyuncusu Sabutay Alper Bayülken ile yeniden anlaşma sağladı.

Takımda son iki sezondur top koşturan başarılı takım kaptanı, 55 kez giydiği Efeler 09 SFK formasıyla rakip fileleri 2 kez havalandırarak gol sevinci yaşadı.

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeniden bizimle birlikte mücadele verecek olan kaptanımız Sabutay Alper Bayülken'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Futbol Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title