Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken ile anlaştı

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken ile yeniden anlaşma sağladı. Bayülken, takımda son iki sezondur forma giyiyor ve 2 gol kaydetti.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde iç transferde takım kaptanı savunma oyuncusu Sabutay Alper Bayülken ile yeniden anlaşma sağladı.

Takımda son iki sezondur top koşturan başarılı takım kaptanı, 55 kez giydiği Efeler 09 SFK formasıyla rakip fileleri 2 kez havalandırarak gol sevinci yaşadı.

Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda yeniden bizimle birlikte mücadele verecek olan kaptanımız Sabutay Alper Bayülken'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - AYDIN