Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 Spor FK, Milli Mücadelenin Efe Ruhunu Yansıtan Özel Formayı Tanıttı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, yeni sezon öncesi tasarladığı özel formayla alkış topladı. Yeşil-beyazlılar, milli mücadelenin vurgulandığı kırmızı renkli yeni sezon formasının üzerinde Aydın'ı simgeleyen figürlere yer verdi. Efelerimizin tarihinin yansıtıldığı Efe formamızda Efeler, Tralleis, Seikilos Ağıdı, Aydın Dağları, zeytin yaprağı, incir yaprağı ve sahada itici gücümüz olan taraftarlarımızın simgeleri bulunuyor. Yeni sezonda nice galibiyetlere

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, yeni sezon öncesi tasarladığı özel formayla alkış topladı. Yeşil-beyazlılar, milli mücadelenin vurgulandığı kırmızı renkli yeni sezon formasının üzerinde Aydın'ı simgeleyen figürlere yer verdi. "Milli Mücadelenin Efe Ruhu" konseptiyle tanıtılan forma için, "Efelerimizin tarihinin yansıtıldığı Efe formamızda Efeler, Tralleis, Seikilos Ağıdı, Aydın Dağları, zeytin yaprağı, incir yaprağı ve sahada itici gücümüz olan taraftarlarımızın simgeleri bulunuyor. Yeni sezonda nice galibiyetlere" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Efeler Aydın Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title