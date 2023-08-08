Efeler 09 Spor FK, Milli Mücadelenin Efe Ruhunu Yansıtan Özel Formayı Tanıttı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, yeni sezon öncesi tasarladığı özel formayla alkış topladı. Yeşil-beyazlılar, milli mücadelenin vurgulandığı kırmızı renkli yeni sezon formasının üzerinde Aydın'ı simgeleyen figürlere yer verdi. Efelerimizin tarihinin yansıtıldığı Efe formamızda Efeler, Tralleis, Seikilos Ağıdı, Aydın Dağları, zeytin yaprağı, incir yaprağı ve sahada itici gücümüz olan taraftarlarımızın simgeleri bulunuyor. Yeni sezonda nice galibiyetlere

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor FK, yeni sezon öncesi tasarladığı özel formayla alkış topladı. Yeşil-beyazlılar, milli mücadelenin vurgulandığı kırmızı renkli yeni sezon formasının üzerinde Aydın'ı simgeleyen figürlere yer verdi. "Milli Mücadelenin Efe Ruhu" konseptiyle tanıtılan forma için, "Efelerimizin tarihinin yansıtıldığı Efe formamızda Efeler, Tralleis, Seikilos Ağıdı, Aydın Dağları, zeytin yaprağı, incir yaprağı ve sahada itici gücümüz olan taraftarlarımızın simgeleri bulunuyor. Yeni sezonda nice galibiyetlere" ifadelerine yer verildi.