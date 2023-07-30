Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 Spor FK, Furkan Külekci ile yeniden anlaştı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Efeler 09 Spor FK, iç transferde Furkan Külekci ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan stoper ve sol bek mevkilerinde görev alan Furkan, yuvada kaldı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Yeni sezonda bizimle birlikte mücadele edecek olan Furkan Külekci'ye hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz'

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Efeler 09 Spor FK, iç transferde Furkan Külekci ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan stoper ve sol bek mevkilerinde görev alan Furkan, yuvada kaldı.

Geçen sezon ligin ikinci yarısında 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda bizimle birlikte mücadele edecek olan Furkan Külekci'ye hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

- Aydın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title