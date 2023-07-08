Efeler 09 Spor'da Recep Daylak İnegöl Kafkasspor'a transfer oldu
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Efeler 09 Spor'un deneyimli stoperi Recep Daylak, takımla vedalaşarak İnegöl Kafkasspor'a transfer oldu. Recep, geçen sezon Efeler 09'da 34 maça çıkarak 1 gol attı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor'da ilk ayrılık yaşandı. Efeler 09'un deneyimli stoperi Recep Daylak takımla vedalaştı. Recep'in yeni sezonda 3'üncü Lig temsilcisi İnegöl Kafkasspor forması giyeceği açıklandı. Son iki yıldır Efeler 09'da top koşturan Recep geçen sezon 34 resmi maça çıktı. Toplam 2594 dakika görev alan 27 yaşındaki savunmacı 1 kez fileleri sarstı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor