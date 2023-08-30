Efeler 09 Spor'da Gökhan Bulut ile yollar ayrıldı

AYDIN,

TFF 3'üncü 2'nci Grup ekibi Efeler 09 Spor'da Gökhan Bulut'la yollar ayrıldı. Son iki sezondur Aydın ekibinde forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Didim Belediyespor'a transfer oldu. Efeler 09 Külübü yaptığı resmi açıklamada, "Efeler 09 takımımızın formasını 2 sezon terleten, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan oyuncumuz Gökhan Bulut, Didim Belediyespor'a transfer olmuştur. Bulut'a verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.