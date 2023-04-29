Efeler 09 Spor, Çankaya FK'yı tek golle mağlup ederek Play-Off kapısını araladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Efeler 09 SFK, evinde Çankaya FK'yı tek golle yenerek bitime 3 hafta kala Play-Off oynamayı çok büyük oranda garantiledi.

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak, Ersin Erbay, Atakan Tutan

EFELER 09 SPOR: Serkan - Recep, Furkan Külekçi (Dk. 68 Mehmet), Sabutay, Gökhan, Süleyman (Dk. 68 Adnan), Furkan Tuşik (Dk. 77 Hakancan), İshak, Umut (Dk. 77 Rıdvan), Furkan Çarkçı, Uğur (Dk. 90+1 Ömer)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Ercüment - Emir, Volkan, Can Demir, Serdar Ümit, Oğuzhan, Batuhan Kurt (Dk. 46 Ömer Faruk), Serhat, Aykut (Dk. 46 Yıldıray), Malik, Batuhan Tunçay (Dk. 46 Mücahit) (Dk. 82 Abuzer)

GOL: Dk. 13 Uğur ( Efeler 09)

SARI KARTLAR: Furkan Külekçi ( Efeler 09), Batuhan, Serdar Ümit ( Çankaya FK)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Efeler 09 SFK, evinde Çankaya FK'yı tek golle yenerek bitime 3 hafta kala Play-Off oynamayı çok büyük oranda garantiledi. Efeler 09 Spor 13'üncü dakikada Uğur'un golüyle öne geçti ve kalan dakikalarda avantajını korumayı bildi. Bu sonuçla 54 puana yükselen Efeler 09 Spor Play-Off kapısını açtı. Efeler 09 Spor gibi Play-Off hattında yer alan Çankaya FK ise 53 puanda kaldı.