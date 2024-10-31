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Efeler 09 SK, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Efeler 09 SK, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Efeler 09 SK, evinde Adana 01 Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Efeler 09 SK, evinde Adana 01 Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Hakemler: Melih Aldemir, Emrah Altındağ, Ertuğrul Konak, Alp Tanırgan

Efeler 09 SK: Orhan Can Bostan, Enis Çelik, Alihan Al, Furkan Aliçay (Hakan Can dk. 45), Beren Küçükbaşarık, Cengizhan Şen, Eren Akdemir (Berkan dk. 75), Muhammed Berkay Kınaç, Hüseyin Turgay Akman (Gökberk dk. 81), Süleyman Çelik, Özgür Deniz (Abdullah dk. 45)

Adana 01 Futbol Kulübü: Baver Kuçkar, Sadi Karaduman (Sadi dk. 45), Fatih Özkan, Fatih Somuncu, Özkan Yıldırım (Ali dk. 39), Muhammed Samed Karakoç, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Yusuf Yalçın Arslan (Yiğit dk. 45), Ahmet Ülük, Utku Şen (Yasin dk. 75)

Goller: Mehmet Mustafa (dk. 13), Furkan (dl. 21 k.k) (Adana 01 Futbol Kulübü), Süleyman (dk. 50) (Efeler 09 SK)

Sarı kartlar: Eren, Muhammed, Gökberk (Efeler 09 SK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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