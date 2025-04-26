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Efeler 09 SK Ligde Kaldı

Efeler 09 SK Ligde Kaldı
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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 SK, 1922 Konyaspor'u 2-1 yenerek küme düşme tehlikesini atlattı. Maçta Furkan ve Hasan Berat'ın golleriyle 31 puana ulaşan Efeler 09, ligde kalmayı başardı.

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 SK kümde kalmayı başardı. Son hafta maçında evinde 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelen Efeler 09, rakibini 2-1 yenerek kabustan uyandı. Furkan, 32'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Efeler 09, 63'üncü dakikada Hasan Berat'ın golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı. Konuk takımda Mert 90'ıncı dakikada farkı bire indiren golü attı: 2-1. Maçı 2-1 galip bitiren Efeler 09, 31 puana ulaştı ve ligde kaldı. 1922 Konyaspor ise 26 puanla küme düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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