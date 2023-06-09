Efeler 09 SFK yöneticileri ve teknik direktör hakeme tepki gösterdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki yarı final rövanşında evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'la evinde uzatmada 2-2 berabere kalarak finale çıkamayan Efeler 09 SFK'da hakeme tepkiler devam ediyor. Rakip lehine uzutma dakikalarında penaltı kararı veren Hakem Turgut Doman'a tepki gösteren yöneticilerden Ataalp Atay, "Aydın'da oynanan maçta Efeler 09 SFK'ya operasyon yapılmıştır. 1 yılın maddi manevi tüm emeği iki hakem müsveddesi tarafından çalınmıştır. Günlerimizin, aylarımızın emeği kasıtlı ve aleni bir şekilde gasp edilmiştir. Süper Lig'de maç yöneten bu zatlar, Türk futbolunun neden gelişmediğinin göstergesidir. Hakkımız varsa haram olsun" dedi. Teknik direktör Veyis Kanber ise "Evimizde seyircisiz oynanan karşılaşmada hakem tarafsız olmadı" açıklamasını yaptı.