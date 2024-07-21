Efeler 09 SFK, yeni sezona transfer şovuyla hazırlanıyor

Kartepe kampında yeni sezona hazırlanan Efeler 09 SFK'da Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık hafta içi transfer şovuna başlayacaklarını ve 6-7 oyuncu ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK yeni sezon hazırlıklarını Kocaeli'de Kartepe kampında yaptığı çalışmalarla sürdürürken, yönetim de boş durmuyor. Teknik Patron Tolga Şanbay'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yeşil beyazlı yönetim, transferi büyük ölçüde bitirdi. Transferde yoğun bir mesai harcayan Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz'da başlayan Kartepe kampında çalışmaların güzel gittiğini belirten Başkan Gözüaçık; "Kampımız güzel geçiyor. Takımımızda her şey yolunda. Transferlerimiz tamam. Hafta başından itibaren imza törenlerine başlayacağız. Şuana kadar 6-7 oyuncular anlaştık. Altınordu'dan kiralık olarak aldığımız oyuncularla birlikte güçlü bir takım olduk. Tüm transferlerimizin hepsini duyuracağız. Hedefimiz Play-Off'a oynamak" dedi. Öte yandan, yeşil beyazlıların Kartepe'deki ilk etap kamp çalışmaları 29 Temmuz'da biteceği, daha sonra 15 günlük ikinci etap kamp çalışmalarına yine Kartepe'de başlayacağı bildirildi. - AYDIN