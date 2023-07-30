Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için hazırlıklarına devam ederken, yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk ve 2. Lig parolasıyla yeni sezona hızlı giriş yapmak isteyen yeşil beyazlılar, yeni sezon için Afyon'da kampa girecek. Kamp öncesinde antrenmanlarını tamamlayan Efeler temsilcisi, 3 hazırlık maçı yapacak. Yeşil beyazlı ekip, 31 Temmuz Pazartesi 2. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşılaşacak. Ardından 6 Ağustos Pazar günü yine 2. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek olan Efeler 09 SFK, son olarak 10 Ağustos Perşembe günü Akhisarspor ile mücadele edecek. 12 Ağustos'ta Afyon'da kampa girecek olan Efeler temsilcisi, 1 haftalık sürecek kamp programının ardından 19 Ağustos'ta geri dönüş yapacak. Takımın kamp programında kaç hazırlık maçı yapacağı ve rakipleri henüz belli olmadı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için hazırlıklarına devam ederken, yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK'da, yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferlerle de kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk ve 2. Lig parolasıyla yeni sezona hızlı giriş yapmak isteyen yeşil beyazlılar, yeni sezon için Afyon'da kampa girecek. Kamp öncesinde antrenmanlarını tamamlayan Efeler temsilcisi, 3 hazırlık maçı yapacak.

Yeşil beyazlı ekip, 31 Temmuz Pazartesi 2. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşılaşacak. Ardından 6 Ağustos Pazar günü yine 2. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek olan Efeler 09 SFK, son olarak 10 Ağustos Perşembe günü Akhisarspor ile mücadele edecek.

12 Ağustos'ta Afyon'da kampa girecek olan Efeler temsilcisi, 1 haftalık sürecek kamp programının ardından 19 Ağustos'ta geri dönüş yapacak. Takımın kamp programında kaç hazırlık maçı yapacağı ve rakipleri henüz belli olmadı. - AYDIN