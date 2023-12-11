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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: 'Kaybettik, üzgünüz'

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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, 1954 Kelkit Hürriyet SK maçını değerlendirdi ve takımın zor durumda olduğunu belirtti.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, hafta sonu oynanan 1954 Kelkit Hürriyet SK müsabakasını değerlendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, "İlk yarının son maçını kazanıp devre arasına daha iyi girmek istiyorduk ancak olmadı. Hem kart cezalıları hem de sakatlıklar takımımızı zora soktu. Kaybettik, üzgünüz. Son Haftayı BAY geçiyoruz. Devre arasında daha iyi olmak için daha çok çalışacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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