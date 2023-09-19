Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: 'Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz'

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Hacettepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada takımın gelişiminden bahsederek, Sapancaspor maçında da aynı düşünceyle mücadele edeceklerini ve Sakarya'dan 3 puanla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, 4-1'lik Hacettepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade ederek "Önümüzdeki Sapancaspor maçında da aynı düşünceyle mücadele edeceğiz ve Sakarya'dan 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, "şampiyonluk" sloganıyla yeni sezona hızlı başladı. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, geçtiğimiz hafta 4-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken, farklı Hacettepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber ise her geçen gün daha iyiye gittiklerine vurgu yaptı.

Bu yıl Adnan Menderes Stadyumu tribünlerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle maçlarını İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynayan yeşil beyazlı ekip, ilk iç saha maçında başarıya ulaşırken, futbolcuların alışık olmadıkları statta çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Teknik Direktör Kanber; "İç sahadaki ilk maçımızı oynadık. Alışkın olmadığımız bir sahaydı. Hafta içi burada yaptığımız iki antrenmanla sahaya alışmaya çalıştık. Buna rağmen maça çok iyi başladık. İlk 20 dakikada 4 net pozisyonun ikisini gol yapabildik. İlerleyen bölümde 2-0 önde olmanın verdiği psikolojiyle sanıyorum biraz oyuncularımız geri çekildiler. Dolayısıyla top rakipte görünse de oyun ortada geçti. İkinci yarıda biraz oyundan düştük. Sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Maçın sonlarına doğru bulduğumuz güzel gollerle de maçı kazanmasını bildik. Oyuna sonradan giren oyuncularımızı ve yine ilk 11'de başlayan tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bütün takım olarak sıcak havaya rağmen büyük bir mücadele gösterdik. Takımımızda güzel bir aile ortamı oluşmuş vaziyette. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Önümüzdeki Sapancaspor maçında da aynı düşünceyle mücadele edeceğiz. Sakarya'dan 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - AYDIN