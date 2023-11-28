Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Karşıyaka maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunun için üzgünüz. Her şeye rağmen başımız dik" dedi.

Teknik Direktör Kanber, "Evimizde oynadığımız Karşıyaka maçında hava şartlarından dolayı zemin de oldukça sıkıntılıydı. Buna rağmen maçta iyi bir performans ortaya koyduk. Maça iyi hazırlanmıştık. Özellikle ilk yarıda golü arayan biz olduk ve nitekim golü de bulduktan sonra ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarıda rakibin beraberlik golünün ardından maçın hakemi sahada adeta yanlı bir yönetim sergiledi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunun için üzgünüz. Her şeye rağmen başımız dik. Önümüzde kalan iki maçımız var. Ligin ilk yarısını kayıpsız tamamlamayı hedefliyoruz. Lig uzun bir maraton. Henüz bir şey bitmiş değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bizleri tribünlerden ve ekran başından destekleyen tüm Efeler halkına teşekkür ederim" dedi. - AYDIN