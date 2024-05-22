Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber Görevinden Ayrıldı

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, görev süresinin dolmasının ardından yayımladığı veda mesajında, "Efeler 09 Spor Kulübü'nde görevimi sezon sonu itibariyle huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayım" dedi.

Teknik Direktör Veyis Kanber yaptığı açıklamada, "3 sezondur çeşitli aralıklarla Teknik Direktörlüğünü üstlendiğim, kuruluşunun ilk yılında BAL Ligi'ndeki şampiyonluk sürecinde bulunduğum ve son iki sezondur da 3.Lig'de Play-Off Yarı Finallerine taşıdığımız Efeler 09 Spor Kulübü'nde görevimi sezon sonu itibariyle huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayım. Bu süreçte yanımızda olan Mehmet Fatih Atay'a, Kulüp Başkanımız Eymen Atay'a, yönetim kurulumuza, tüm emektar kulüp çalışanlarımıza, bize destek olan Aydın yerel basınına ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Efeler 09 SK takımının başında çıkmış olduğum 82 resmi maçta hepimiz için yürekten mücadele eden, kulübede sırasını bekleyen, oynayan, oynayamayan tüm futbolcu kardeşlerime, bana ve teknik ekibimize göstermiş oldukları saygı, sevgi ve büyük fedakarlıklar için sonsuz teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. - AYDIN