Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: 'Elimize geçen fırsatı değerlendiremedik'

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, 1-0 mağlup oldukları Elazığspor karşılaşmasında elde edilen pozisyonları basitçe harcadıklarını ifade ederek, "Elimize geçen fırsatı değerlendiremedik" dedi.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber Elazığspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kanber, "Deplasmanda ligin zorlu takımlarından biriyle oynadık. Maçın hemen başında penaltı kazandık ancak elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Sonrasında yine bulduğumuz pozisyonları da maalesef basit hatalarla harcadık. Rakip takım, yeni stadının atmosferi ve tribündeki seyirci desteği ile golü buldu ve maç böyle bitti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki Karşıyaka maçına odaklanacağız. Mağlubiyetler her zaman üzücüdür ancak lig uzun bir maraton. Konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Önümüzdeki maçlar çok değerli. Yapabileceğimizin en iyisini yaparak ligin ilk yarısını zirvede tamamlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu. - AYDIN