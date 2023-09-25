Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Kanber: "Pes etmeyen oyuncularımı kutluyorum"

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Sapancaspor galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, iki kez geriye düştükleri maçta pes etmeyen oyuncularına teşekkür etti.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Sapancaspor galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, iki kez geriye düştükleri maçta pes etmeyen oyuncularına teşekkür etti.

Kanber yaptığı açıklamada, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı fakat iki kez geriye düştük. Her geri düşüşte mücadeleyi bırakmayıp, pes etmeyen, vazgeçmeyen aksine daha büyük bir çaba ile karşılık verip oyunu çeviren oyuncularımızı kutluyorum. Aydın'a üç puan ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta da içeride oynayacağımız Eynesil Belediyespor maçı ile galibiyet serimizi üç maça çıkarmak istiyoruz" dedi. - AYDIN