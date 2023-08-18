Efeler 09 SFK, Soner Ergençay'ı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig takımlarından Efeler 09 SFK, Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadığı Soner Ergençay'ı transfer etti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Ergençay, daha önce de BAL şampiyonluğunda da takımın kadrosunda yer almıştı.

TFF 3. Lig'te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, birlikte Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğu yaşadığı Soner Ergençay'ı kadrosuna kattı.

Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesi TFF 1. Lig'de 15, TFF 2. Lig'de 290, TFF 3. Lig'de 84 ve Türkiye Kupası'nda 21 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Ergençay'ı renklerine bağladı. Daha önce de BAL şampiyonluğunda da kadrosunda bulunan Ergençay ile yeniden el sıkışan yeşil beyazlı ekip, "şampiyonluk" parolasıyla çalışmalarında hız kesmiyor.

Başarılı orta saha oyuncusu Ergençay ise sırasıyla Beşiktaş, İnegölspor, Urla Gençlikspor, İstanbulspor, Bozüyükspor, Eyüpspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Hatayspor, Sarıyer, Tokatspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Bergama Belediyespor, Cizrespor, Silivrispor ve Yozgat Belediye Bozokspor formaları giydi.

Transferin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, yaptığı açıklamada, "Yeni gelmedi, geri geldi. Yeni sezonda yeniden takımımızın başarısı için mücadele edecek olan tecrübeli oyuncumuz Soner Ergençay'a hoşgeldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN