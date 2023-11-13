Efeler 09 SFK, Silifke Belediyespor'u mağlup etti

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Silifke Belediyespor galibiyetini değerlendirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği Silifke Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber galibiyetin ardından yaptığı değerendirmede, "Uzun bir aranın ardından taraftarımızın önünde kendi sahamızda güzel bir galibiyet aldık. Bunun için çok mutluyuz. Hava şartlarından dolayı zemin biraz kötü olsa da oyuncularımız sahada iyi bir performans sergiledi. Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyeti, bu hafta evimizde kazanarak taçlandırmış olduk. Oyuncularımın her birini kutluyorum. Zirvedeki yerimizi koruyarak yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Hep birlikte kenetlenerek adım adım hedefe gitmeye devam edeceğiz. Bizleri içeride dışarıda yalnız bırakmayan taraftarımıza ve Efeler halkına çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti tüm kulüp çalışanlarımıza ve Efeler 09 camiasına armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN