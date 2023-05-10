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Efeler 09 SFK'nın santrforu İshak Kurt gol krallığı yarışında zirveye yerleşti

Efeler 09 SFK'nın santrforu İshak Kurt gol krallığı yarışında zirveye yerleşti

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Efeler 09 SFK'da santrfor İshak Kurt, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Aydın temsilcisinin deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 kez rakip fileleri sarsan İshak, toplam gol sayısını 21'e çıkardı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantileyen Efeler 09 SFK'da santrfor İshak Kurt, gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Aydın temsilcisinin deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 kez rakip fileleri sarsan İshak, toplam gol sayısını 21'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu 18 golü bulunan en yakın rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı'dan Murat Can Bölükbaşı'nın 3 gol önünde gol krallığına koşuyor. Tecrübeli forvet kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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