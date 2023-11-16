Efeler 09 SFK'nın genç yıldızı Uğur Çetinkaya Süper Lig kulüplerinin radarında

AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirvede yer alan Efeler 09 SFK formasıyla, geçen sezondan bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken Uğur Çetinkaya, Süper Lig'den kulüplerin radarına girdi.

Genç ve potansiyelli oyuncularla kadrosunu şekillendiren Efeler 09 SFK, bu planlamanın meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz sezon ilk 11'de süre bulmaya başlayan ve takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına ismini yazdıran forvet Uğur Çetinkaya'yı Alanyaspor'un scoutları mercek altına aldı. Alanyaspor'un da 21 yaşındaki forvet için Aydın temsilcisiyle temaslara başladığı kaydedildi. Ayrıca Antalyaspor'un da Uğur için nabız yokladığı iddia edildi.