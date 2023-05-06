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Efeler 09 SFK, Niğde Anadolu FK deplasmanında Play-Off'u garantilemek için sahada

Efeler 09 SFK, Niğde Anadolu FK deplasmanında Play-Off'u garantilemek için sahada

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 3'te 3 yaparak namağlup serisi 8 haftaya yükselen Efeler 09 SFK, yarın küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK deplasmanına Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek için çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 3'te 3 yaparak namağlup serisi 8 haftaya yükselen Efeler 09 SFK, yarın küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK deplasmanına Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek için çıkacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta son 3 haftaya 54 puanla üçüncü sırada giren Efeler, rakibini yenerse Play-Off'u garantileyecek.

Grupta Play-Off peşindeki Sapanca Gençlikspor aynı saatte Bergama 14 Eylül Stadı'nda Bergama Belediyespor'u yenemezse Efeler'in Play-Off için puan almasına bile gerek kalmayacak. Aynı grupta iddiasız Akhisarspor da zirve yarışındaki Kepez Bld deplasmanına çıkacak. Ligde 2'nci Grup'ta Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda geçen hafta alt sıralardan uzaklaşan Turgutluspor'u, yine Play-Off biletini daha önce alan Ayvalıkgücü Belediyespor da Hüsnü Uğural Stadı'nda 23 Elazığ SFK'yı konuk edecek. Tüm maçlarda ilk düdük saat 15.00'te çalacak.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Niğde Spor Haberler

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