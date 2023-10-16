Efeler 09 SFK liderlik fırsatını kaçırdı

AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Efeler 09 SFK evindeki son iki maçta galibiyeti uzatmanın son anlarında kaçırıp liderlikten oldu. Önceki hafta iç sahada Eynesil Belediyespor önünde 1-0 öndeyken 90+5'inci dakikada kaleside penaltıdan gol görerek 1-1 beraberliğe razı olan Aydın ekibi dün de yine evinde Pazarspor karşısında 1-0 önde götürdüğü maçta 90+6'da gol yedi. Son iki iç saha maçında son anlarda 4 puan kaybeden Efeler grupta 12 puanla üçüncü sırada kalarak zirvede yer alma fırsatını tepti.