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Efeler 09 SFK, Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu

10 Aralık 2023 16:06 Son Güncelleme: 16:08 Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Efeler 09 SFK, evinde kümede kalma yarışı veren Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk takımın golünü 45+3'üncü dakikada Mertkan Cengiz kaydetti. İkinci yarıda Efeler, rakip kalede gol aradı ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Kendi sahasında Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK büyük avantaj kaybetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 24 puanda kalırken, Kelkit ekibi 14 puana ulaştı.