Efeler 09 SFK, iç saha maçlarını İncirliova'da oynayacak

AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK'nın 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarını İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda oynaması kesinleşti. Aydın Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız olduğu için yıkılması gündeme gelen kentte arayışa giren Efeler 09 SFK, çözüme ulaştı. Efeler'in iç saha maçlarını oynamayı kararlaştırdığı İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı, profesyonel lig için yeterli donanıma getirildi. Bu stattaki ilk sınavında 17 Eylül Pazar günü Hacettepe 1945'i ağırlayacak Efeler'de yönetim, "İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine uygun olması için gerekli çalışmaları yaparak bize destek olan İncirliova Belediye Başkanı Sayın Aytekin Kaya'ya teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.