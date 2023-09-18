Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945'i 4-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945'i 4-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde etti. Aydın ekibi, geçen sezon Play-Off oynamayı başarmış olmasının ardından bu sezon da güven veriyor.