Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945'i 4-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini aldı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, Hacettepe 1945'i 4-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde etti. Aydın ekibi, geçen sezon Play-Off oynamayı başarmış olmasının ardından bu sezon da güven veriyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Bulvarspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Efeler 09 SFK, ilk iç saha sınavında Hacettepe 1945'i 4-1 yenmeyi başardı. Bu karşılaşmayla İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki ilk maçına da çıkan Aydın ekibi hata yapmadı. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, bu sezon da güven verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor