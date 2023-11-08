Efeler 09 SFK Futbolcusu Furkan Tuşik, Sakatlıktan Dönerek Sahalara Geri Döndü

TFF 3. Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın başarılı futbolcusu Furkan Tuşik, çapraz bağlarının kopmasının ardından tedavi sürecini tamamlanırken, 6 ay aradan sonra sahalara geri döndü.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, bu sezon ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Lig şampiyonluğu yarışında liderliğe yükselen yeşil beyazlı takımın başarılı isimlerinden Furkan Tuşik ise 6 ay aradan sonra yeniden sahalara döndü. Geçtiğimiz sezon play-off çeyrek final maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Tuşik, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar takımla birlikte çalışmaya başladı.

Konu ile ilgili Efeler 09 SFK yönetiminden yapılan açıklamada "Geçen sezon Play-Off Çeyrek Final maçında evimizde oynadığımız ve 1-0 sona eren karşılaşmada golümüzü kaydeden Furkan Tuşik, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yaşadığı sakatlığı nedeniyle 6 ay futboldan uzak kalmıştı. Bu süreçte çapraz bağlarından başarılı bir ameliyat geçiren ve hummalı bir şekilde tedavisi yapılan oyuncumuz Furkan Tuşik, uzun sürenin ardından tekrar aramıza katılarak, takımla birlikte çalışmalarına başladı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN