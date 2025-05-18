Efeler 09 SFK Futbolcularından Başkan Gözüaçık'a Tepki

Efeler 09 SFK Futbolcularından Başkan Gözüaçık'a Tepki
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalan Efeler 09 SFK futbolcuları, ödemelerle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirterek, Başkan Mahmut Gözüaçık'a tepki gösterdi. Oyuncular, eşi hamile bir futbolcunun alacaklarının ödenmediğini ve kulüp yönetiminde yaşanan olumsuz uygulamaları dile getirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalmayı son hafta başaran Efeler 09 SFK'da oyuncular Başkan Mahmut Gözüaçık'a tepki gösterdi. Futbolcular, ödemeler konusunda Gözüaçık'ın kendilerine büyük zorluk yaşattığını ileri sürdü ve takım aşçısının kulübü terk ettiğini, personele de yapılan uygulamaların kötü olduğu iddia etti. Futbolcuların yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Eşi hamile futbolcunun parası yatırılmadı. Futbolcu alacağını talep ettiği için kadro dışı bırakıldı. Maç sonu prim olarak dağıtılan paranın dekont açıklamasına, 'Ödeme' yazıp sezon sonu alacaklardan düştü. Eski başkanı dolandırarak çek kesip kulübü aldı. Ertesi gün, 'Çek defterimi çaldılar' diye karakola gidip şikayetçi oldu. Kulüp malzemecisini ligin bitiminden 10 gün sonra işe gelmiyor diye tutanak tutup maaş ve primlerini ödemeden işten çıkardı." Kulübü sezon başında devralan Başkan Mahmut Gözüaçık ise şimdilik konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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