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Efeler 09 SFK, düşme hattındaki Kelkit Hürriyetspor'a mağlup oldu

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 yenilen Efeler 09 SFK, zirve yarışında beklenmedik bir yenilgi aldı. Aydın temsilcisi, devreyi 24 puanla tamamladı ve 4'üncü sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Kelkit Hürriyetspor'a 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK, zirve yarışında beklenmedik bir yenilgi almanın üzüntüsünü yaşadı. İlk yarının son haftasını bay takım olarak geçirecek Aydın temsilcisi oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp devreyi 24 puanla tamamladı. Son haftaya zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren Efeler'in 4'üncü sıraya düşme ihtimali bulunuyor.

Deplasmanda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 16 puan toplayıp dış saha lideri olan Efeler 09, evinde ise zıt bir performans sergiledi. Yeşil-beyazlılar, iç sahada 7 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puan toplayıp 13'üncü basamakta yer buldu. Öte yandan Kelkit maçı öncesi kadro dışı bırakılan forvet Mert Efe Çölbeyi ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Mert Efe, şans bulduğu 10 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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