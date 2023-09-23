Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 3. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapanca Gençlikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapanca Gençlikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Sercan Yılmaz, Batuhan Bıyıklı, Umut Ertemel
Sapanca Gençlikspor: Kadir, Yavuzhan (Berkay C. dk. 65), Nuh (Enver dk. 83), Ömer, Bekir Can, Furkan Yasin, Berkay (Cihan dk. 56), Ensar (İsmail Haktan dk. 46), İlyas, Alihan, Gülhan (Engincan dk. 65)
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Mert Efe (Tayyip Mevlüt dk. 72), Furkan Ç. (Ömer dk. 46), Furkan K., Deniz (Atakan dk. 79), Sabutay Alper, Burak, Muhammed Fatih (Köksal dk. 46), Tugay, Hakan Can, Uğur (Soner dk. 72)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Sarı kartlar: Gülhan Üreyen, Bekir Can Sönmez, Cihan Tan (Sapanca Gençlikspor), Kemal Mert Özyiğit, Muhammed Fatih Kunat, Uğur Çetinkaya, Deniz Karadeniz (Efeler 09 SFK)
Goller: Alihan Bel (dk. 7), Berkay Ekici (dk. 32 pen.) (Sapanca Gençlikspor), Mert Efe Çölbeyi (dk. 23 ve dk. 47), Tuğay Adamcıl (dk. 84) (Efeler 09 SFK) - AYDIN