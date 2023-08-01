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Efeler 09 SFK, Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efeler 09 SFK, Denizlispor ile oynadığı ilk hazırlık maçında 4-1 mağlup oldu. Takımın tek golünü Enescan Özdemir kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efeler 09 SFK ilk hazırlık maçında Denizlispor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Efeler 09 SFK, yeni sezon öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında deplasmanda TFF 2.Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşılaştı. Hazırlık maçında Efeler 09 SFK, rakibine 4-1 mağlup oldu. Takımın tek golünü 70.dakikada yeni transferlerden Atakan Akbulut'un asistinde Enescan Özdemir kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor Efeler Spor Haberler

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